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Виторган вывел в свет новую возлюбленную 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе появились на премьере картины «Гив ми либерти», где «вели себя скромно и бегали от камер», сообщил
Telegram-канал «Только никому»
«Первый официальный выход в свет Максима Виторгана и Нино Нинидзе… Парочка появилась вместе на премьере фильма «Гив ми либерти» на Стрелке. Ведут себя скромно, от камер бегают, даже за ручки на публике ни разу не подержались. Говорят, мини-отпуск в Одессе «прошёл, как вся жизнь»», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале (орфография и пунктуация автора сохранены).
Запись проиллюстрирована фотографией, на которой актеры стоят рядом.
По данным «СтарХит», ранее Виторган и Нинидзе были замечены в Одессе, где вместе отдыхали. Однако актеры пока не заявили о своем романе. Ранее Нино Нинидзе подчеркнула, что не понимает, почему «люди сделали выводы» о ее отношениях с Виторганом «из одной фотографии» и отметила, что отказывается говорить о своей личной жизни.
В марте 2019 года 46-летний Виторган подтвердил, что расстался с известной телеведущей и экс-кандидатом в президенты России Ксенией Собчак. Собчак и Виторган официально развелись. 28-летняя Нино Нинидзе также разошлась со своим мужем Кириллом Плетневым.
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Кирилл Плетнев , Ксения Собчак , Нино Нинидзе
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