Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«А как же Богомолов?»: Собчак застали в туалете с мужчиной 

Рамблер 22 минуты назад
Фото: Рамблер
Видеозапись, на которой телеведущая Ксения Собчак и журналист Михаил Зыгарь шлют воздушные поцелуи, находясь у зеркала в общественном туалете, была размещена в блоге светской хроники «Комсомольской правды» в Instagram.
«Похоже, #Богомолов не последняя остановка Ксении Анатольевны. На видео с журналистом Михаилом Зыгарем», — гласит подпись к ролику (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
На видеозаписи телеведущая и журналист вытягивают губы и чмокают, глядя в зеркало, при этом на заднем плане виден унитаз. Надпись на видео гласит: «Встретились в туалете ресторана, поцеловали зеркало».
Пользователи соцсети крайне негативно оценили поведение Ксении Собчак, поинтересовавшись при этом, в каком из туалетов — мужском или женском запечатлена ведущая.
«Он женат? Если нет, то ей не интересен», — уверена fenga.78.
«Интересно, в каком из туалетов Женский или мужской», — написала korneeva_svetl.
По данным teleprogramma.pro, журналист и писатель Михаил Зыгарь, женатый на Майе Стравинской, давний друг Ксении Собчак. Он был редактором ее авторской программы на телеканале «Дождь», рекомендуя, как именно себя лучше вести с гостями и какие вопросы задавать героям передачи. Сама Ксения Собчак недавно рассталась со своим мужем, отцом ее сына Максимом Виторганом. Телеведущая встречается с известным режиссером Константином Богомоловым.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Майя Стравинская , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Михаил Зыгарь , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инцидент не исчерпан: Россия выдвинула требования к Украине77
Австрия объявила в розыск «русского шпиона»22
В Грузии задержали экс-министра по делу о митингах2
Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против РФ54
Два российских аэропорта закрыли из-за пожаров2
Видео
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:41
Пока вы не уснули: в Киеве признали независимость Крыма
В мире
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение