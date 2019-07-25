«А как же Богомолов?»: Собчак застали в туалете с мужчиной 

Видеозапись, на которой телеведущая Ксения Собчак и журналист Михаил Зыгарь шлют воздушные поцелуи, находясь у зеркала в общественном туалете, была размещена в блоге светской хроники «Комсомольской правды» в Instagram.
«Похоже, #Богомолов не последняя остановка Ксении Анатольевны. На видео с журналистом Михаилом Зыгарем», — гласит подпись к ролику (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
На видеозаписи телеведущая и журналист вытягивают губы и чмокают, глядя в зеркало, при этом на заднем плане виден унитаз. Надпись на видео гласит: «Встретились в туалете ресторана, поцеловали зеркало».
Пользователи соцсети крайне негативно оценили поведение Ксении Собчак, поинтересовавшись при этом, в каком из туалетов — мужском или женском запечатлена ведущая.
«Он женат? Если нет, то ей не интересен», — уверена fenga.78.
«Интересно, в каком из туалетов Женский или мужской», — написала korneeva_svetl.
По данным teleprogramma.pro, журналист и писатель Михаил Зыгарь, женатый на Майе Стравинской, давний друг Ксении Собчак. Он был редактором ее авторской программы на телеканале «Дождь», рекомендуя, как именно себя лучше вести с гостями и какие вопросы задавать героям передачи. Сама Ксения Собчак недавно рассталась со своим мужем, отцом ее сына Максимом Виторганом. Телеведущая встречается с известным режиссером Константином Богомоловым.