Богомолов станцевал для Собчак 

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видеозапись, сделанную во время отдыха с Константином Богомоловым, на которой известный режиссер танцует на палубе яхты. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
По данным издания, Собчак и Богомолов отдыхают на море вместе с маленьким сыном телеведущей.
Ксения Собчак опубликовала в сторис Instagram ролик из отпуска, где заснят Богомолов, коорый зажигательно танцует на палубе язты под песню Глюкозы. Затем появилось еще одно видео, где можно увидеть саму Собчак, распевающую композицию Ваенги, отмечает издание.
Отметим, что в марте 2019 года 46-летний актер Максим Виторган подтвердил слухи о разрыве отношений с Ксенией Собчак. Собчак и Виторган официально развелись, однако решили сохранить хорошие отношения ради общего сына.
Разрыву супругов предшествовала драка Константина Богомолова и Максима Виторгана. По данным «Газеты.ru», инцидент произошел у одного из столичных кафе. По свидетельствам очевидцев, актер ударил Богомолова по лицу и разбил ему нос. Режиссер вернулся в кафе в сопровождении охраны.