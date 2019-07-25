Богомолов станцевал для Собчак

По данным издания, Собчак и Богомолов отдыхают на море вместе с маленьким сыном телеведущей.

Ксения Собчак опубликовала в сторис Instagram ролик из отпуска, где заснят Богомолов, коорый зажигательно танцует на палубе язты под песню Глюкозы. Затем появилось еще одно видео, где можно увидеть саму Собчак, распевающую композицию Ваенги, отмечает издание.

Отметим, что в марте 2019 года 46-летний актер Максим Виторган подтвердил слухи о разрыве отношений с Ксенией Собчак. Собчак и Виторган официально развелись, однако решили сохранить хорошие отношения ради общего сына.