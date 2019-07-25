Михалков призвал разрешить конфликт с КВН без суда

По словам режиссера, судебная тяжба является «муторной историей». Михалков надеется на объективность решения суда. Все же он выступает за мирные переговоры ради сохранения КВН.

«Самым естественным и правильным было бы сесть друг против друга и договориться. Чтобы интересы были соблюдены и с одной, и с другой стороны: кто владеет и чем, с какого времени, насколько каждый из них имеет возможность уступить. И закончить это миром», — рассказал Никита Михалков «Комсомольской правде».

Режиссер уверен, что длительный судебный процесс навредит программе. Михалков ценит КВН, поскольку эта передача одна из немногих, чье авторство принадлежит гражданам России. По мнению Никиты Михалкова, отечественное производство может пострадать, если Масляков и Иванов не сядут за стол переговоров.