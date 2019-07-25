Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Михалков призвал разрешить конфликт с КВН без суда 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Ведущий Александр Масляков и директор компании «Группа 7» Дмитрий Иванов судятся друг с другом из-за авторства. Противоборствующие стороны так и не выяснили, кому принадлежат права на КВН. Свой комментарий дал Никита Михалков. Режиссер занимается не только съемкой фильмов, но и возглавляет Российский союз правообладателей.
По словам режиссера, судебная тяжба является «муторной историей». Михалков надеется на объективность решения суда. Все же он выступает за мирные переговоры ради сохранения КВН.
«Самым естественным и правильным было бы сесть друг против друга и договориться. Чтобы интересы были соблюдены и с одной, и с другой стороны: кто владеет и чем, с какого времени, насколько каждый из них имеет возможность уступить. И закончить это миром», — рассказал Никита Михалков «Комсомольской правде».
Режиссер уверен, что длительный судебный процесс навредит программе. Михалков ценит КВН, поскольку эта передача одна из немногих, чье авторство принадлежит гражданам России. По мнению Никиты Михалкова, отечественное производство может пострадать, если Масляков и Иванов не сядут за стол переговоров.
Teleprogramma.pro: последние новости
Михаил Ширвиндт о разводе: «Мы с женой расстались восемь лет назад» Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон «Что я сделала?!»: Зеленский отписался от жены Мартиросяна в Instagram
Комментарии1
Шоу-бизнес , Дмитрий Иванов , Александр Масляков , Никита Михалков , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инцидент не исчерпан: Россия выдвинула требования к Украине86
Австрия объявила в розыск «русского шпиона»22
В Грузии задержали экс-министра по делу о митингах2
Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против РФ56
Два российских аэропорта закрыли из-за пожаров2
Видео
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:41
Пока вы не уснули: в Киеве признали независимость Крыма
В мире
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение