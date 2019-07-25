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Телеведущий М. Ширвиндт подал в суд иск о разводе 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал в суд иск о разводе с супругой Татьяной Морозовой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь Пресненского суда столицы Лела Кокая.
«В мировом судебном участке Пресненского района 17 июля зарегистрировано исковое заявление Михаила Александровича Ширвиндта к Татьяне Павловне Морозовой о расторжении брака супругов», — сказал собеседник агентства.
Досудебная подготовка назначена на 1 августа. Согласно законодательству, бракоразводный процесс будет проходить в закрытом режиме.
В разговоре с Агентством «Москва» М. Ширвиндт заявил, что не собирается делить с супругой имущество и находится с ней в хороших отношениях, при этом не он стал комментировать подробности развода.
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Шоу-бизнес , Михаил Ширвиндт , Татьяна Морозова , АГН "Москва"
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