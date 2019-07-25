Телеведущий М. Ширвиндт подал в суд иск о разводе

Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал в суд иск о разводе с супругой Татьяной Морозовой . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь Пресненского суда столицы Лела Кокая.

«В мировом судебном участке Пресненского района 17 июля зарегистрировано исковое заявление Михаила Александровича Ширвиндта к Татьяне Павловне Морозовой о расторжении брака супругов», — сказал собеседник агентства.

Досудебная подготовка назначена на 1 августа. Согласно законодательству, бракоразводный процесс будет проходить в закрытом режиме.

В разговоре с Агентством «Москва» М. Ширвиндт заявил, что не собирается делить с супругой имущество и находится с ней в хороших отношениях, при этом не он стал комментировать подробности развода.