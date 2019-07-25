Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт подал на развод с супругой Татьяной Морозовой, сообщает РИА «Новости».
Иск 60-летнего ведущего о расторжении брака был зарегистрирован 17 июля, рассказали в пресс-службе Пресненского районного суда.
Михаил Ширвиндт — сын народного артиста РСФСР, художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Известен как ведущий программ «Дог-шоу. Я и моя собака», «Браво, артист!», «Хочу знать». В 2013 году ушел с телевидения, в 2017 году запустил Youtube-канал «Съедобное — несъедобное», в котором рассказывает о кухнях народов мира.
Супруга Ширвиндта Татьяна Морозова была актрисой в Театре миниатюр Аркадия Райкина («Сатирикон»), танцевала с Борисом Моисеевым в трио «Экспрессия», сейчас работает на телевидении.