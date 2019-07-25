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Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон постоянно пользуется омолаживающими косметологическими процедурами и уколами, заявил косметолог Мунир Сомджи.
Кейт любит «детский ботокс», — написал врач в Instagram.
По мнению врача, супруга принца Уильяма посещает косметологов, которые помогают ей избавляться от мимических морщин на лбу, чтобы она лучше выглядела на фотографиях.
Как ранее писал News.ru, Миддлтон страдает от морской болезни и не переносит езду в карете. Именно по этой причине она постоянно держалась за живот на скачках в Аскоте.
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Шоу-бизнес , Кейт Миддлтон , принц Уильям
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