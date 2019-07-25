Пластический хирург рассекретил процедуры Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон постоянно пользуется омолаживающими косметологическими процедурами и уколами, заявил косметолог Мунир Сомджи.

По мнению врача, супруга принца Уильяма посещает косметологов, которые помогают ей избавляться от мимических морщин на лбу, чтобы она лучше выглядела на фотографиях.

Как ранее писал News.ru, Миддлтон страдает от морской болезни и не переносит езду в карете. Именно по этой причине она постоянно держалась за живот на скачках в Аскоте.