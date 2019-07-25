Звезда ТНТ высмеял журналистов за «вброс» о нем

Участник проектов ТНТ Азамат Мусагалиев потроллил новостников сетевого издания VistaNews за громкий заголовок о себе. На своей странице в Instagram он пошутил над стремлением журналистов к кликбейту.

Мусагалиев опубликовал скриншот новости с заголовком «ТНТ, давай до свидания! Азамат Мусагалиев променял телевидение на сольную карьеру певца». В ней говорилось, что съемки проектов с его участием давно не ведутся, поэтому артист решил заняться музыкой.

«Одна из фотографий точно отражает мои эмоции относительно этого вброса. У меня только вопрос — на сольную карьеру какого именно певца [променял телевидение]?» — пошутил юморист.

За четыре часа пост Мусагалиева собрал около 25 тысяч лайков. Судя по комментариям, не все подписчики артиста поняли шутку, и попросили его разъяснить, действительно ли он собрался уходить с канала. Они отмечали, что им будет не хватать мэра в исполнении Мусагалиева из «Однажды в России». «Не надо покидать ТНТ! Всем Харьковом вас просим!» — обратился к нему один из поклонников. «Азамат, а вообще съемки "Где логика?" планируются? Дочка у меня очень любит ваше шоу, ярая болельщица за женскую половину игроков», — задалась вопросом другая подписчица телеведущего.

Мусагалиев — капитан команды КВН «Сборная Камызякского края». В 2014 году дебютировал в шоу «Однажды в России», а затем снялся в сериале «Интерны». С 2015 года ведет на ТНТ развлекательный проект «Где логика?»

В Instagram на него подписаны 1,7 миллиона человек. В своем аккаунте юморист в основном публикует фото и видео со съемок, а также песни собственного сочинения, которые исполняет под гитару. В середине июля он привлек своих подписчиков к созданию музыкальных композиций, в результате чего родилась песня «Пледик».