Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда ТНТ высмеял журналистов за «вброс» о нем 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @azabraza1984
Участник проектов ТНТ Азамат Мусагалиев потроллил новостников сетевого издания VistaNews за громкий заголовок о себе. На своей странице в Instagram он пошутил над стремлением журналистов к кликбейту.
Мусагалиев опубликовал скриншот новости с заголовком «ТНТ, давай до свидания! Азамат Мусагалиев променял телевидение на сольную карьеру певца». В ней говорилось, что съемки проектов с его участием давно не ведутся, поэтому артист решил заняться музыкой.
«Одна из фотографий точно отражает мои эмоции относительно этого вброса. У меня только вопрос — на сольную карьеру какого именно певца [променял телевидение]?» — пошутил юморист.
За четыре часа пост Мусагалиева собрал около 25 тысяч лайков. Судя по комментариям, не все подписчики артиста поняли шутку, и попросили его разъяснить, действительно ли он собрался уходить с канала. Они отмечали, что им будет не хватать мэра в исполнении Мусагалиева из «Однажды в России». «Не надо покидать ТНТ! Всем Харьковом вас просим!» — обратился к нему один из поклонников. «Азамат, а вообще съемки "Где логика?" планируются? Дочка у меня очень любит ваше шоу, ярая болельщица за женскую половину игроков», — задалась вопросом другая подписчица телеведущего.
Мусагалиев — капитан команды КВН «Сборная Камызякского края». В 2014 году дебютировал в шоу «Однажды в России», а затем снялся в сериале «Интерны». С 2015 года ведет на ТНТ развлекательный проект «Где логика?»
В Instagram на него подписаны 1,7 миллиона человек. В своем аккаунте юморист в основном публикует фото и видео со съемок, а также песни собственного сочинения, которые исполняет под гитару. В середине июля он привлек своих подписчиков к созданию музыкальных композиций, в результате чего родилась песня «Пледик».
Последние новости
СБУ задержала российский танкер Украина нашла замену российскому газу Путин отменил часть санкций против Турции
Комментарии
Шоу-бизнес , Азамат Мусагалиев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия прокомментировала задержание танкера347
В МИД Украины пообещали «дожать Кремль»17
СБУ задержала российский танкер571
«Шантажирует весь мир»: Россия терпит «выходки» КНДР399
Умер президент Туниса14
Видео
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
00:41
На Украине заявили о союзе с «независимым Крымом»
В мире Политика
02:41
Положение задержанных в КНДР россиян ухудшилось
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение