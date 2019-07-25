Бузова заявила о последнем концерте в Москве

«У нас с вами есть своя традиция — встречаться на моих больших сольных выступлениях в ноябре в Москве. В этом году я решила её не нарушать… 14 ноября я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой, с которой три года назад всё началось — #ПодЗвукиПоцелуев», — написала Бузова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Она также отметила, что желание поклонников для нее закон и поблагодарила их «за поддержку и любовь, которую она чувствует каждый день».

Пользователи соцсети поспорили о том, завершит ли Ольга Бузова карьеру певицы. Наряду с сожалениями подписчики высказали мнение, что подобное заявление — пиар-ход.

«Надеюсь не как у Пугачевой? Каждый год последний концерт. Ушла так ушла, все», — считает olga_avgustina.

«Никогда не произноси слово, последний!, можно другие слова использовать!» — призвала певицу ninoko15.

«Сколько слез пролито сегодня, зная, что концерт будет в последний раз. Удачи и сил тебе. Мы будем рядом», — пожелала buzoteam.

При этом мама Ольги Бузовой заявила «Комсомольской правде», что дочь готовит новую программу и не намерена уходить со сцены.