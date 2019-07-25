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Дане Борисовой запретили въезд на Украину 

Lenta.ru + ещё 4 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Российской телеведущей Дане Борисовой на три года запрещен въезд на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
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Шоу-бизнес , Дана Борисова
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