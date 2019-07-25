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Катя Гордон рассказала поклонникам о своём изъяне 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Екатерина Гордон, которая известна не только как юрист, но и певица, раскрыла поклонникам свой секрет.
Знаменитость рассказала, что два года назад ей сделали сложную операцию, и «поменяли почти всю кровь», так как ситуация могла завершиться плачевно. Это обстоятельство до сих пор напоминает Кате о себе — в виде шрама до пупка. В итоге Гордон начала носить высокое нижнее белье немного раньше, чем оно вошло в моду, а теперь и вовсе радуется, что такие тенденции появились.
Екатерина резюмирует, что смущается этого изъяна, однако многие комментаторши ответили ей, что такой шрам она без труда может убрать лазером.
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Шоу-бизнес , Катя Гордон , Екатерина Гордон
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