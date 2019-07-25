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Топалов и Тодоренко раскритиковали лишний вес Агилеры 

News.ru 40 минут назад
Фото: vladtopalov/vk.com
Певец Влад Топалов и его супруга Регина Тодоренко раскритиковали выступление американской певицы Кристины Агилеры.
В аккаунте певца в Instagram новоиспечённые супруги сообщили, что впервые за долгое время вышли в свет без сына, посетив концерт Агилеры. Певец и телеведущая признались, что являются большими поклонниками творчества американской звезды. Однако шоу певицы в Москве разочаровало их.
Я так люблю Кристину Агилеру, но я так расстроена. Всё так плохо — поделилась впечатлениями Тодоренко.
Топалов поддержал мнение жены, однако отметил, что Агилера «на очень крутом боди-позитиве», намекнув на её лишний вес. Супруги сообщили, что они покинули концерт, не дожидаясь его окончания. По мнению певца, исполнительница привезла в Россию старое шоу.
Обладательница пяти премий Grammy Кристина Агилера вечером 23 июля дала первый сольный концерт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена».
Как ранее писал News.ru, Агилера и ведущий вечернего ТВ-шоу Джимми Фэллон выступили в нью-йоркском метро. Акция была приурочена к выходу нового альбома певицы Liberation.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Джимми Фэллон , Влад Топалов , Кристина Агилера , Регина Тодоренко
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