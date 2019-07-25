Топалов и Тодоренко раскритиковали лишний вес Агилеры

В аккаунте певца в Instagram новоиспечённые супруги сообщили, что впервые за долгое время вышли в свет без сына, посетив концерт Агилеры. Певец и телеведущая признались, что являются большими поклонниками творчества американской звезды. Однако шоу певицы в Москве разочаровало их.

Я так люблю Кристину Агилеру, но я так расстроена. Всё так плохо — поделилась впечатлениями Тодоренко.

Топалов поддержал мнение жены, однако отметил, что Агилера «на очень крутом боди-позитиве», намекнув на её лишний вес. Супруги сообщили, что они покинули концерт, не дожидаясь его окончания. По мнению певца, исполнительница привезла в Россию старое шоу.

Обладательница пяти премий Grammy Кристина Агилера вечером 23 июля дала первый сольный концерт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена».