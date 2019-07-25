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Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова 

News.ru + ещё 1 17 минут назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» музыканта Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах мужу, актёру Максиму Виторгану.
На кадрах короткого ролика Собчак запечатлена в откровенном бикини голубого цвета. В определённый момент она смело поворачивается к объективу и демонстративно слегка оголяет свои ягодицы.
Ну, Серёжа, пора тебе в школу агрессивного стихосложения: надо выписать в столбик глаголы, в них — основа основ унижения, — подписала телеведущая свое видео, опубликовала в Instagram.
Кроме того, она не забыла упомянуть, что Шнуров является ведущим телешоу «Форт Боярд», в котором участвует оскорбленная им Виктория Боня. Собчак иронично заметила, что сначала музыкант незаслуженно поливает людей грязью, чтобы как можно сильнее унизить своими «стишками проституток и телеведущих», а потом любезно общается на камеру.
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КОКС* для ШНУРОВА (методическое пособие) Для галантнейшего кавалера, Мачо в маечке-алкоголичке, Мотя, Боня и прочая Лера Написали в стихах методичку. Ну, писать-то они не умеют, И Собчак, их начальница, — тоже. Богомолов писал, он — умнее, Он всегда глупым дурам поможет! Ну, Серёжа, пора тебе в школу Агрессивного стихосложенья: Надо выписать в столбик глаголы, В них — основа основ униженья. Пососи карандаш, если трудно… «Пососать!» — вот глагольчик отменный! Он подходит и к шутке паскудной, И к гнилым новостям про измены. Перейдём к существительным. Серый, Не копируй Крылова с Эзопом, Пусть язык будет жёстким и нервным: Хуй — так хуй! Если жопа — так жопа! Всех мужей и любовников — в кучу! Можно, кстати, добавить детишек, Пусть помучатся бабы получше После всех своих бабских делишек! Если в драку зовут — пишешь: «Занят!» Ведь не ссут же красавцы с экрана, А красиво стреляют глазами Из-под кепки со словом «охрана». Ты там мускулом гордо играешь? Есть приём эффективней и проще: Полный рот говнеца набираешь И плюешь в них с неистовой мощью! Да, потом на «Боярде» воняет И налёт на зубах дорогущих, Но зато как стишок унижает Проституток и телеведущих! * Как Отвечать Ксении Собчак

Публикация от  Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Поклонники экс-кандидата в президенты разделились на два лагеря: одних разочаровало увиденное, а другие же, наоборот, с юмором восприняли ролик, отметив смелость Собчак. Поклонники также выразили восхищение её отличной фигурой.
Ксюшенька не только красавица, но и большая умница. Так его, — поддержала теледиву подписчица.
Ранее News.ru писал о том, что Собчак вызвала Сергея Шнурова на стихотворную дуэль. Её реакция была вызвана шуткой музыканта о том, что самым интересным его соперником в стихотворных батлах со знаменитостями был Константин Богомолов. Режиссёр якобы писал тексты постов за Ксению Собчак.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Виктория Боня , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Сергей Шнуров
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