Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова

На кадрах короткого ролика Собчак запечатлена в откровенном бикини голубого цвета. В определённый момент она смело поворачивается к объективу и демонстративно слегка оголяет свои ягодицы.

Ну, Серёжа, пора тебе в школу агрессивного стихосложения: надо выписать в столбик глаголы, в них — основа основ унижения, — подписала телеведущая свое видео, опубликовала в Instagram.

Поклонники экс-кандидата в президенты разделились на два лагеря: одних разочаровало увиденное, а другие же, наоборот, с юмором восприняли ролик, отметив смелость Собчак. Поклонники также выразили восхищение её отличной фигурой.

Ксюшенька не только красавица, но и большая умница. Так его, — поддержала теледиву подписчица.