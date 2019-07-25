Ну, Серёжа, пора тебе в школу агрессивного стихосложения: надо выписать в столбик глаголы, в них — основа основ унижения, — подписала телеведущая свое видео, опубликовала в Instagram.
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КОКС* для ШНУРОВА (методическое пособие) Для галантнейшего кавалера, Мачо в маечке-алкоголичке, Мотя, Боня и прочая Лера Написали в стихах методичку. Ну, писать-то они не умеют, И Собчак, их начальница, — тоже. Богомолов писал, он — умнее, Он всегда глупым дурам поможет! Ну, Серёжа, пора тебе в школу Агрессивного стихосложенья: Надо выписать в столбик глаголы, В них — основа основ униженья. Пососи карандаш, если трудно… «Пососать!» — вот глагольчик отменный! Он подходит и к шутке паскудной, И к гнилым новостям про измены. Перейдём к существительным. Серый, Не копируй Крылова с Эзопом, Пусть язык будет жёстким и нервным: Хуй — так хуй! Если жопа — так жопа! Всех мужей и любовников — в кучу! Можно, кстати, добавить детишек, Пусть помучатся бабы получше После всех своих бабских делишек! Если в драку зовут — пишешь: «Занят!» Ведь не ссут же красавцы с экрана, А красиво стреляют глазами Из-под кепки со словом «охрана». Ты там мускулом гордо играешь? Есть приём эффективней и проще: Полный рот говнеца набираешь И плюешь в них с неистовой мощью! Да, потом на «Боярде» воняет И налёт на зубах дорогущих, Но зато как стишок унижает Проституток и телеведущих! * Как Отвечать Ксении Собчак
Ксюшенька не только красавица, но и большая умница. Так его, — поддержала теледиву подписчица.