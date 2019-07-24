Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда соцсетей умерла после шестилетней борьбы с раком 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Facebook/Dijana Milojkovic
Известный блогер и бывшая королева красоты Дияна Милойкович (Dijana Milojkovic) скончалась после шестилетней борьбы с раком. Об этом сообщает таблоид Mirror.
33-летняя женщина из Сербии вела аккаунт в Instagram, где подробно рассказывала о своей жизни с тяжелой болезнью. Диагноз был поставлен, когда ей исполнилось 27 лет.
Как рассказала Милойкович в одной из публикаций, медики обнаружили у нее инвазивный рак матки, а через несколько месяцев после этого метастазы распространились на другие органы.
«Несмотря на то, что прогноз был ужасным, я ни разу не жалела себя и не страдала из-за своей судьбы!» — заключила она.
Несколько недель назад блогерше срочно понадобилось переливание крови, так как ее состояние резко ухудшилось. Несмотря на проведенные процедуры, она скончалась. Ее бывший молодой человек Стефан Карич (Stefan Karic) стал для нее главной опорой в период болезни. Он всегда поддерживал ее, и даже обрился наголо вместе с ней. В прощальных публикациях он назвал жизнь Милойкович чудом и назвал ее «победителем в этом бою». Его поддержали подписчики, заполонив страницу блогерши нежными посланиями.
Женщина убеждала подписчиков ценить здоровье, которое, по ее мнению, является самым большим сокровищем для каждого. Она была победительницей конкурсов «Мисс Сербия» в 2009 году и «Мисс Европа» в 2014-м.
Последние новости
Умер актер Рутгер Хауэр Малайзия рассказала о попытках США и Украины завладеть черными ящиками MH17 Зафиксировано распространение по Земле смертельного и неизлечимого паразита
Комментарии1
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО562
Киев заявил о возвращении задержанных Россией моряков261
Российские звезды заступились за Шишкана30
В Турции открыли стрельбу по белорусскому дипломату3
Запад обвинили в замалчивании грехов Украины55
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
06:21
Запад обвинили в замалчивании грехов Украины
В мире Украина
01:16
Россия поставила перед КНДР вопрос
Политика
01:47
Тиль Швайгер высмеял министра и сравнил с Шойгу
Армия Другое
03:09
Путин отреагировал на смену премьера Великобритании
Политика
02:31
Умер Рутгер Хауэр
В мире
00:52
Раймонд Паулс объяснил негатив Запада к России
Общество В мире
01:26
Поклонская решила сменить профиль работы
Политика
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение