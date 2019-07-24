Звезда соцсетей умерла после шестилетней борьбы с раком

Известный блогер и бывшая королева красоты Дияна Милойкович (Dijana Milojkovic) скончалась после шестилетней борьбы с раком. Об этом сообщает таблоид Mirror.

33-летняя женщина из Сербии вела аккаунт в Instagram, где подробно рассказывала о своей жизни с тяжелой болезнью. Диагноз был поставлен, когда ей исполнилось 27 лет.

Как рассказала Милойкович в одной из публикаций, медики обнаружили у нее инвазивный рак матки, а через несколько месяцев после этого метастазы распространились на другие органы.

«Несмотря на то, что прогноз был ужасным, я ни разу не жалела себя и не страдала из-за своей судьбы!» — заключила она.

Несколько недель назад блогерше срочно понадобилось переливание крови, так как ее состояние резко ухудшилось. Несмотря на проведенные процедуры, она скончалась. Ее бывший молодой человек Стефан Карич (Stefan Karic) стал для нее главной опорой в период болезни. Он всегда поддерживал ее, и даже обрился наголо вместе с ней. В прощальных публикациях он назвал жизнь Милойкович чудом и назвал ее «победителем в этом бою». Его поддержали подписчики, заполонив страницу блогерши нежными посланиями.

Женщина убеждала подписчиков ценить здоровье, которое, по ее мнению, является самым большим сокровищем для каждого. Она была победительницей конкурсов «Мисс Сербия» в 2009 году и «Мисс Европа» в 2014-м.