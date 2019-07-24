Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потап и Настя Каменских ответили на обвинения в «свадьбе ради пиара» 

News.ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: Instagram
Популярные украинскии артисты Потап и Настя Каменских прокомментировали слухи о том, что якобы они сыграли свадьбу ради пиара.
Молодожёны опубликовали видео в своих соцсетях, в котором рассказали о своих взаимоотношениях.
Мы были музыкальным дуэтом. А теперь мы настоящая семья, — признался музыкант.
Он добавил, что не знает продолжат ли они совместную певческую карьеру, но пообещал никогда не расставаться с Каменских. Кроме того, они опровергли все слухи о женитьбе ради пиар-кампании.
Как ранее писал News.ru, Каменских вновь стала предметом обсуждения пользователей. Поводом послужили фото певицы в слишком откровенном купальнике.
News.ru: последние новости
«Победа» ответила на жалобу в Instagram Леди Гаги «Руки-базуки» показал синяки и шрамы Фотографии Аллы Пугачёвой без фильтров попали в Сеть
Шоу-бизнес , Настя Каменских , Потап Каменских
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО17
Киев заявил о возвращении задержанных Россией моряков240
Российские звезды заступились за Шишкана26
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс173
Москвичам рассказали о снеге на выходных3
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
00:25
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Украина В мире
03:13
В Донбассе сорвали наступление сил НАТО
В мире Украина
01:47
Москвичам рассказали о снеге на выходных
Погода Новости Москвы
04:19
Российские звезды заступились за Шишкана
Происшествия Криминал
00:58
На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс
В мире Статьи
03:41
Нож в сердце: где скрывался убийца экс-спецназовца
Происшествия Статьи
04:00
В России ответили на заявление Украины по морякам
Политика
01:19
Тереза Мэй ушла
В мире Европа
01:32
F-22 испытали в режиме «горячего кресла»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение