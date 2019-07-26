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Бузова упала на сцене во время откровенного танца 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Фото: @buzova86
Певица Ольга Бузова рассказала в своем Instagram, что во время выступления на фестивале «Жара» в Баку упала и получила травму.
«Больше всего боялась, что подскользнусь, и именно это со мной и произошло сегодня. Надеюсь никто этого не заметил», — написала Бузова, поблагодарив пришедших на концерт за «поддержку и жаркий приём» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Поклонники звезды пожелали ей выздоровления, отметив мужество певицы, продолжившей выступление, несмотря на травму колена.
«Бедная Оля… сейчас болит ещё ножка? Молодец, продолжила танцевать», — похвалила ari.0ka.
«Не переживай, все подумали, что так и было задумано! Ты же знаешь, что ты лучшая!» — считает privet_1090.
Ранее Ольга Бузова озадачила своих поклонников анонсом концерта в Москве, который она назвала «последним». При этом мама Бузовой заявила «Комсомольской правде», что дочь готовит новую программу и не намерена уходить со сцены.
Комментарии12
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Комсомольская правда , Баку
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