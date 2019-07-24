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Сколько стоит быть звездой в России, выяснили СМИ 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: StarPro/YouTube
Стало известно, во сколько звездам российского шоу-бизнеса обходится поддержание их имиджа. Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам промоутера и телевизионного продюсера Алины Краснаой, певица Анастасия Стоцкая отдает своему директору 10% гонораров за концерты, а пиарщик обходится ей в 30 тыс. рублей. Многие такие специалисты работают сразу с несколькими знаменитостями, чтобы повысить доход. Если же они сотрудничают только с одной звездой, их доход составляет от 60 тыс. руб.
"Звезды уровня Филиппа Киркорова начисляют своим пресс-секретарям солидную зарплату в 150 — 250 тысяч руб. ", — говорится в материале.
Уточняется, что с этим певцом работают около 20 человек, а на их зарплату ежемесячно уходит около 1,5 млн руб. Телеведущая Ксения Собчак тратит примерно 700 тыс. руб. в месяц на няню, стилиста, директора, PR-специалиста, водителя, няню и домработницу.
"А у меня расходная часть не меньше 1 млн рублей", — призналась Анастасия Волочкова.
Ранее стали известны гонорары грузинских артистов в России.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Анастасия Стоцкая , Ксения Собчак , Анастасия Волочкова
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