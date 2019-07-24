«Победа» ответила на жалобу в Instagram Леди Гаги

Мы были очень озабочены и огорчены заявлением клиента о досрочно закрытой посадке и решили проверить видеозапись с камер наблюдения в аэропорту. Однако на камере чётко зафиксировано, что клиент явился на посадку менее чем за 20 минут до вылета самолёта, опоздав на пару минут, — цитирует пресс-службу лоукостера агентство «Москва».

Первоначально Наталья Гончарова пожаловалась на компанию в Facebook. По её словам, «Победа» прекратила посадку на самолёт, следующий в Калининград, раньше срока. По этой причине её не пропустили на борт. Представители лоукостера никак не отреагировали на пост, тогда Гончарова оставила жалобу в комментариях в Instagram Гаги.

Ранее News.ru писал, что ресторан в Кемерово включил в меню блюда, названия которых взяты из комментариев в Instagram Леди Гаги. Как рассказали сотрудники заведения, таким образом они хотят поддержать россиянку Ирину Шейк , от которой ушёл к певице актёр Брэдли Купер

В конце июля в аккаунт Гаги в Instagram посыпались русскоязычные комментарии. Сперва россиянки в негативном ключе комментировали все новые фото американской певицы, а позже появились дискуссии на сторонние темы политического, социального и бытового характера.