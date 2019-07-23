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Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео 

Газета.Ru 42 минуты назад
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru. <br/>
Отмечается, что видео снял муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.
Уточняется, что певицы отмечают окончанием музыкального фестиваля, на котором Лайма Вайкуле является председателем.
Во время ролика Пугачева говорит, что они "съели много", а вот выпили чуть-чуть. На это Вайкуле возражает — "выпивали, но не закусывали!". В финале видео примадонна добавила, что отдала поклонникам сердце, а затем обнажает плечо.
Поклонники не стали ругать своих любимых исполнительниц.
Ранее Алла Пугачева притворилась глухой.
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Шоу-бизнес , Видео , Лайма Вайкуле , Максим Галкин , Алла Пугачева
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