Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

Отмечается, что видео снял муж Аллы Пугачевой Максим Галкин

Уточняется, что певицы отмечают окончанием музыкального фестиваля, на котором Лайма Вайкуле является председателем.

Во время ролика Пугачева говорит, что они "съели много", а вот выпили чуть-чуть. На это Вайкуле возражает — "выпивали, но не закусывали!". В финале видео примадонна добавила, что отдала поклонникам сердце, а затем обнажает плечо.

Поклонники не стали ругать своих любимых исполнительниц.

Ранее Алла Пугачева притворилась глухой.