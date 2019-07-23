Повалий пригрозили расправой за концерт в Киеве

Украинской певице Таисии Повалий пригрозили в Сети расправой из-за анонса концерта в Киеве, пишет «Лента.ру».

Повалий, которая с 2014 года живет в России, пригласила подписчиков в Instagram на концерт в Киеве, посвященный ее 55-летию.

Радикально настроенные украинцы отнеслись к новости агрессивно и пригрозили певице расправой, как только она приедет в Киев.

«Какой концерт?! Животное, ты из машины в Киеве выйти не сможешь!», — написал один из комментаторов.

Радикалы призвали не пускать Повалий на сцену Национального дворца «Украина» и предложили ей спеть в Кремле.

Последний раз Таисия Повалий выступала в Киеве в 2014 году.

После смены власти на Украине и начала боевых действий в Донбассе певица переехала в Россию. На родине ее также критикуют за поддержку бывшего президента Украины Виктора Януковича. В 2012 году Повалий стала депутатом Верховной рады от «Партии регионов» Януковича.