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Повалий пригрозили расправой за концерт в Киеве 

Рамблер + ещё 1 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Украинской певице Таисии Повалий пригрозили в Сети расправой из-за анонса концерта в Киеве, пишет «Лента.ру».
Повалий, которая с 2014 года живет в России, пригласила подписчиков в Instagram на концерт в Киеве, посвященный ее 55-летию.
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Радикально настроенные украинцы отнеслись к новости агрессивно и пригрозили певице расправой, как только она приедет в Киев.
«Какой концерт?! Животное, ты из машины в Киеве выйти не сможешь!», — написал один из комментаторов.
Радикалы призвали не пускать Повалий на сцену Национального дворца «Украина» и предложили ей спеть в Кремле.
Последний раз Таисия Повалий выступала в Киеве в 2014 году.
После смены власти на Украине и начала боевых действий в Донбассе певица переехала в Россию. На родине ее также критикуют за поддержку бывшего президента Украины Виктора Януковича. В 2012 году Повалий стала депутатом Верховной рады от «Партии регионов» Януковича.
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Шоу-бизнес , Киев
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