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Фотографии Аллы Пугачёвой без фильтров попали в Сеть 

News.ru + ещё 10 8 минут назад
Фото: Instagram
Фотографии российской и советской певицы Аллы Пугачёвой без ретуши попали в Сеть и разочаровали поклонников 70-летней артистки. Пользователи отметили, что Примадонна заметно постарела и теперь её солидный возраст бросается в глаза.
Снимки появились на странице маленькой дочери Пугачёвой и актёра Максима Галкина Лизы в Instagram, которую ведут фанаты певицы. В комментариях при этом пользователи разделились на два лагеря — одни желали Примадонне здоровья и отмечали, что она в любом случае прекрасна, а другие, напротив, призвали Пугачёву уйти на пенсию и с радостью отметили, что существуют фильтры и фотошоп, с помощью которых певица активно «молодится».
Специально состарили, — не поверила одна из поклонниц в реальность внешности звезды.
В настоящее время Пугачёва отдыхает с мужем Максимом Галкиным и детьми в латвийской Юрмале. На Рижском взморье супруги каждое лето арендуют особняк. На заключительном дне фестиваля «Рандеву» в концертном зале «Дзинтари» 70-летняя Примадонна была замечена в коротких белых молодёжных шортах и яркой блузке с белой накидкой.
Ранее News.ru писал о том, что артист Максим Галкин опубликовал кадры с Аллой Пугачёвой и Лаймой Вайкуле после застолья на традиционном музыкальном фестивале в Юрмале «Лайма. Рандеву». Он выложил видео на своей странице в Instagram. На ролике Алла Пугачёва и её подруга Лайма Вайкуле долго не могут выговорить фразу «фестиваль подошёл к концу», а затем признаются, что немного выпили.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лайма Вайкуле , Максим Галкин , Алла Пугачева
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