Фотографии Аллы Пугачёвой без фильтров попали в Сеть

Фотографии российской и советской певицы Аллы Пугачёвой без ретуши попали в Сеть и разочаровали поклонников 70-летней артистки. Пользователи отметили, что Примадонна заметно постарела и теперь её солидный возраст бросается в глаза.

Снимки появились на странице маленькой дочери Пугачёвой и актёра Максима Галкина Лизы в Instagram, которую ведут фанаты певицы. В комментариях при этом пользователи разделились на два лагеря — одни желали Примадонне здоровья и отмечали, что она в любом случае прекрасна, а другие, напротив, призвали Пугачёву уйти на пенсию и с радостью отметили, что существуют фильтры и фотошоп, с помощью которых певица активно «молодится».

В настоящее время Пугачёва отдыхает с мужем Максимом Галкиным и детьми в латвийской Юрмале. На Рижском взморье супруги каждое лето арендуют особняк. На заключительном дне фестиваля «Рандеву» в концертном зале «Дзинтари» 70-летняя Примадонна была замечена в коротких белых молодёжных шортах и яркой блузке с белой накидкой.