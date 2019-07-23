Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соловьёв высмеял реакцию украинцев на трансляцию его шоу в Киеве 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Российский телеведущий Владимир Соловьёв посмеялся над реакцией некоторых жителей Украины, возмутившихся трансляцией его политического телешоу, посвящённого итогам выборов в Верховную раду, в одном из букмекерских клубов в Киеве.
"О, как! Боятся", — написал он на своей странице в Twitter.
Так Соловьёв отреагировал на сообщения СМИ о том, что украинский журналист Дмитрий Малышко подал жалобу в Службу безопасности Украины (СБУ) на то, что на экранах в офисе букмекеров PariMatch в Киеве транслировалась его передача. Он подчеркнул, что показ в прямом эфире программы с «Россия-1», «в которой присутствует вражеская пропаганда, — это чересчур».
Ранее News.ruисал о том, что телеведущий Владимир Соловьёв оперативно ответил оппозиционеру Алексею Навальному, обнаружившему у него в Италии вид на жительство (ВНЖ). Жкрналист заявил, что обладает этим статусом уже более 10 лет, и предположил, что данное «расследование» против него было заказным.
News.ru: последние новости
Максим Виторган был замечен на отдыхе с Нино Нинидзе Запевшая сестра Бузовой попросила ей не завидовать Пьеру Ришару не нужно гражданство, чтобы любить Россию
Комментарии25
Шоу-бизнес , Общество , Алексей Навальный , Дмитрий Малышко , Владимир Соловьев , СБУ , Верховная Рада , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не разрешал: Подробности о лагере, где погиб ребенок
Раскрыто состояние пострадавших при ЧП в лагере
Жителям Крыма назвали способы попасть в ЕС267
На Западе испугались сближения России и Украины
Больше запретов: Антитабачный закон дополнили7
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
00:39
Пока вы не уснули: ловушка для Зеленского
В мире
01:12
Соратник Ельцина внес ясность в планы по продаже Карелии
Политика
02:56
Назло Собчак: Виторган и Нинидзе вместе сбежали в отпуск
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Соловьёв признал вид на жительство в Италии
Общество
00:45
Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона
Новости Москвы
01:06
Дама без головы: страшная находка в московском сквере
Криминал Статьи
02:28
Инженеры показали парашюты для космических туристов
Наука и техника Технологии
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение