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Катя Лель раскрыла секрет своей стройности 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Фото: РИА Новости
44-летняя певица регулярно посещает тренажерный зал.
Певица Катя Лель в свои 44 года выглядит на «пять с плюсом». В своем блоге исполнительница «Муси-пуси» рассказала, что помогает ей держаться в отличной форме.
Видео с подробным описанием своего традиционного распорядка в спортклубе Катя Лель выложила в Instagram. Он включает кардионагрузку на эллипсе, далее — плавание в освежающем бассейне и хамам. Банные процедуры певица любит совмещать с посещением соляной пещеры. А эллипс она предпочитает потому, что он деликатно воздействует на суставы и не травмирует позвоночник, в отличие от беговой дорожки.
«Физкульт привет! Кто со мной на кардио? Присоединяйтесь, полюбите себя и свой организм, хорошие мои!» — подписала певица свое видео. В комментариях Катя Лель также поделилась, что не любит отказывать себе в маленьких радостях. Она очень любит сладкое и иногда позволяет себе поддаться искушению.
Отметим, что советы популярной певицы в блоге далеко не все подписчики восприняли с энтузиазмом. «С таким же успехом можно просто каждое утро зарядку делать», — заметил один из них.
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Шоу-бизнес , Катя Лель
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