«Доить Россию уже смысла нет»: Шнур признался в грязной наживе

Певец Сергей Шнуров заявил, что все в его жизни так или иначе делается ради денег. Кроме того, он заявил, что заключительный тур его музыкального коллектива «Ленинград» настолько успешен, что всем музыкантам следует на время свернуть свою концертную деятельность, поскольку «все деньги, которые были у людей, они собрали».

Музыкант и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров дал откровенное интервью радиостанции «Наше радио», в котором заявил, что главной в его жизни мотивацией являются деньги.

«Если что-то делается не ради денег, то мне это не интересно никак. Это прямо установка. Там, где деньги не участвуют, там меня вы не увидите», — цитирует исполнителя ФАН.

В таком же духе артист ответил и на вопрос о грядущем роспуске «Ленинграда». По словам Шнурова, после успешного стадионного тура его группе и другим коллективам стоит сделать паузу в выступлениях.

«Все деньги, которые были у людей, мы собрали. Поэтому «доить» сейчас Россию уже смысла никакого нет», — заявил он.

Накануне прошедшего на днях музыкального фестиваля «Нашествие», в котором принял участие коллектив Шнурова, он также пообщался с журналистами.

Так, стало известно, что помимо заключительного тура по стране с «Ленинградом», музыкант задействован в большом количестве других проектов. Один из телеканалов выбрал его в качестве ведущего культового телешоу «Форт Боярд».

Демонстрируя великолепный французский загар, Шнуров рассказал журналистам, что за пять дней был снят целый блок развлекательной программы.

«Тесно пообщался со змеями, и пауками. Так как я был не единожды женат, мне это давалось легко», — заявил артист.

Также стало известно, что параллельно солист пока еще существующего «Ленинграда» занимается озвучиванием мультипликационного фильма «Белка и Стрелка», в котором ему досталась роль инопланетянина. Певец в своей привычной манере сыронизировал, заявив, что образ инопланетного создания ему близок, как и «любому алкоголику».

«Любой человек, который выпил примерно столько, сколько и я — ближе к инопланетянам, чем к людям. Мне подобные роли даются легко», — сказал он.

Шнуров также признался, что появится в новом сезоне музыкального проекта «Голос» Первого канала в качестве наставника.

«Я там точно буду. Вроде как, уже договорились, — сообщил певец.

Вместе с тем артист заверил, что возвращаться на сцену в ближайшие несколько лет он не намерен. Во-первых, по словам Шнурова, шоу-бизнес должен от него отдохнуть, а во-вторых, он уже заработал достаточное количество денег, которых хватит, чтобы прокормить не только себя, но и всех наследников.

«Я прочитал сегодня в новостях, что средняя зарплата больше половины населения страны меньше 35 тысяч рублей. 35 тысяч рублей в месяц я себе позволить могу. Я думаю, и внуки себе позволить смогут, и правнуки, поэтому я не парюсь на эту тему», — сказал он.

Когда артиста спросили, хотел бы он занять пост президента фестиваля «Нашествие» в обозримом будущем, Шнуров ответил, что у него имеются куда более амбициозные планы.

«Президентом я не буду. Великий русский поэт Велимир Хлебников, провозгласил себя председателем земного шара. С тех пор, как он скончался, на этот пост никто не претендовал. Поэтому его занял я. Теперь себя мыслю председателем земного шара», — заключил музыкант.

Щедрый на инфоповоды артист на днях заявил, что самым его интересным соперником в стихотворных баттлах был режиссер Константин Богомолов . Шнуров убежден, что именно он написал стихотворения, с которыми против музыканта «вышла на ринг» в инстаграме журналистка Ксения Собчак . К слову, уже долгое время ходят слухи о том, что Богомолов стал причиной развода Собчак и актера Максима Виторгана

«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!», — приводит слова Шнурова НСН.

Телеведущая, в свою очередь, опровергла заявление музыканта, вновь используя стихотворный формат ответа. Звезда убеждена, что прошлый рифмованный баттл выиграла она, поэтому певец таким образом пытался реабилитироваться.

«Писал Богомолов? Что за байда! // Клянусь лабутенами и отчизной, // Что Богомолов мне никогда // Стихов не слагал. // Ну, ни разу в жизни!» — написала телеведущая.

Вместе с тем знаменитость не преминула в отместку напомнить о бывшей супруге Шнурова Матильде

«Она укрывала, сродни плащу, // Она от похмелья тебя спасала, // За Богомолова отомщу: // А может, и песни — она писала?» — предположила она.