Оправдала дочь: мать Леди Гаги обвинила во всем Брэдли Купера

Мать певицы Леди Гаги , владелица модных нью-йоркских салонов Синтия Джерманотта, рассказала российскому журналисту, кого считает виновным в расставании актера Бредли Купера и супермодели Ирины Шейк . По мнению звездной родительницы, «во всем всегда виноваты мужчины».

Мать американской поп-дивы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актера Бредли Купера и супермодели Ирины Шейк, сообщает сайт kp.ru.

«Она, вздохнув, ответила: «Во всем всегда виноваты мужчины», — написал журналисту издания сотрудник салона красоты, которым владеет Джерманотта.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова прокомментировала слухи, касающиеся расставания российской супермодели Ирины Шейк и американского актера Брэдли Купера . По ее мнению, женщина имеет все шансы найти нового суженого в кратчайшие сроки.

«У этой невесты много вариантов, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло», — сказала сваха в разговоре с kp.ru.

Сябитова также предположила, что Шейк могла бы попытать счастья на передаче «Давай поженимся», однако тут же признала, что звездным невестам всегда сложнее устроить судьбу.

«Классные женихи быстро находятся для девушек попроще, а к знаменитостям как-то не хотят. Но есть вариант и лично помочь — я ж сваха, это ж моя работа. — заявила телеведущая. — Подберем, у меня много. Сейчас я живу в Подмосковье, в Ногинском районе, у нас знаете, сколько холостых олигархов! Товар штучный, конечно, но можем подобрать.

Чего нам эти западные женихи? Надо поддерживать отечественного производителя, у нас вон какой генофонд. Чего она так переживает, нечего переживать».

Отвечая на вопрос, есть ли у Сябитовой на примете идеальный вариант на роль жениха Шейк, она подчеркнула, что таковых не существует в целом — «каждому свое». «Жениха можно посмотреть нестарого, до „сороковника“, хотя наши олигархи сейчас хорошо за своим здоровьем следят, выглядят молодо. — отметила телеведущая. — Хороший доход всегда приветствуется, чтоб у него было три ключа: от квартиры, машины и офиса. Ну и чтобы любил, конечно. Знаете, как говорится — не с деньгами же спать».

Говоря о самом Купере, ведущая призналась, что «даже не знает, кто он такой».

«Мне эти западные вообще ни с какой стороны! И знать я его не хочу. Чтобы за него бодаться и брыкаться — да оставьте вы его Западу, у нас и своих красавцев вагон и маленькая тележка. И пусть не плачет, найдем мы ей жениха», — заключила сваха.

Примечательно, что соведущая Сябитовой Лариса Гузеева высказала совершенно иное мнение относительно гипотетического участия Шейк в ее шоу. «Если люди не хотят быть вместе, хоть миллион человек будут держать их за руки, — родственники, родители, дети… Ну это же смешно», — сказала она Гузеева также убеждена, что знаменитость подобного уровня не пришла бы на ее программу. «Это смешно, это же невозможно. Никто бы не пришел. Миллиарды людей сходятся, расходятся, никто не идет к нам с этим вопросом. Поэтому что тут комментировать. Извините, я варенье делаю», — отрезала артистка.

Ранее российский юморист Семен Слепаков поделился с подписчиками своего инстаграма злободневной сатирой под названием «Сказ про Ирку, Гагу Леди и Брэдлика». Используя современный жаргон и стилизовав сочинение на манер «Слова о полку Игореве», артист выдал собственную версию произошедшей в Голливуде драмы (согласно СМИ, Купер после расставания с Шейк якобы начал встречаться с певицей Леди Гагой).

Напомни, что после расставания Брэдли Купера и Ирины Шейк, СМИ не могут молчать о его предполагаемой связи с Леди Гагой. Так, корреспонденты издания People пообщались с близкими к артистам источниками, чтобы узнать подробности взаимоотношений звезд.

«У Купера огромная и непреодолимая связь с Гагой, но превратится ли это в историю любви в реальной жизни, которую увидит весь мир, — преждевременно [предполагать]», — уверяет один из источников издания.

Волна слухов прокатилась по СМИ, когда Гага и Купер взбудоражили общественность после чувственного исполнения песни «Shallow», которое принесло певице «Оскар» в номинации «Лучшая оригинальная песня».