Старт новому поэтическому батлу между Ксенией Собчак (37) и Сергеем Шнуровым (46) дан.
Сегодня телеведущая «прошлась» по солисту «Ленинграда» в своем Instagram, назвав его «м**илой» и опровергнув заявление музыканта о том, что стихи за нее (во время их весенней перепалки из-за заблокированного на YouTube интервью Ксении с экс-супругой Сергея Матильдой) писал Константин Богомолов.
И ответа от Шнурова ждать долго не пришлось!
«Честная, спросите у Максима. Репутация у ней, побойтесь бога, Все предъявы ваши вышли мимо, И не трогают её даже немного. Что на дома-два жила, так враки это. Всё на людях и всегда же при параде. Ну подумаешь, что пососала где-то, Это ж хулиганства просто ради. Всё сама, стихи, х** и прозу, Ни к чему ей Богомолов даже. Я клянусь, клянусь своим циррозом И её «интервьюерским» стажем, — Чту заслуги перед человечеством Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер. Есть болезни, что совсем не лечатся, Быть затычкой в каждой ж**е, например», — написал он в своем профиле под фотографией у бассейна.
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Честная, спросите у Максима. Репутация у ней, побойтесь бога, Все предъявы ваши вышли мимо, И не трогают её даже немного. Что на дома-два жила, так враки это. Всё на людях и всегда же при параде. Ну подумаешь, что пососала где-то, Это ж хулиганства просто ради. Всё сама: стихи, хуи и прозу, Ни к чему ей Богомолов даже. Я клянусь, клянусь своим циррозом И её «интервьюерским» стажем, — Чту заслуги перед человечеством Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер. Есть болезни, что совсем не лечатся, Быть затычкой в каждой жопе, например.