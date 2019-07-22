Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Максим Виторган был замечен на отдыхе с Нино Нинидзе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новости о том, что Максим Виторган встречается с Нино Нинидзе находят свое подтверждение. Недавно пару снова видели вместе в Одессе, где они устроили совместные выходные. В Instagram Виторгана появилось фото, сделанное у бассейна, в кадр попала женская ножка. И хоть актер не стал уточнять чья она, подписчики предположили, что он находится в компании Нинидзе.
www.instagram.com/mvitorgan/ Teleprigrama.pro
Нинидзе тоже намекнула, что проводит время не в одиночестве. В ее Instagram появилось короткое видео, указывающее на романтичную прогулку. Спутники держатся за руки и наслаждаются солнечной погодой.
www.instagram.com/ninosha13/ Teleprigrama.pro
Слухи о том, что Максима и Нино связывают более, чем дружеские отношения, появились в начале июля. Потом их заметили вместе на премьере фильма «Троица», позже — на спектакле «Нод», затем в модном заведении Dvor 12.
История этих отношений примечательна еще и тем, что совсем недавно Виторган и Нинидзе расстались со своими вторыми половинками. Первым рухнул брак Ксении Собчак, а потом о разводе заявили Кирилл Плетнев с супругой.
Нино старательно обходит тему новых отношений и на все вопросы отвечает, что сейчас занята разводом. Но на днях она написала на своей странице в Instagram, что начинается новый этап ее жизни.
«А сколько ещё интересного впереди!…путь к себе, долгий…но очень верный!», — оставила запись актриса.
Подписчики расценили это как готовность к новым отношениям и с нетерпением ждут, когда Нинидзе официально подтвердил свой роман с Максимом Виторганом, сообщает сайт 7days.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
«За Богомолова отомщу»: Собчак вновь вызвала Шнурова на баттл Волочкова призналась, что дочь подкармливала ее морскими водорослями Племянник Пугачевой постарается вернуть родительские права на сына
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Кирилл Плетнев , Ксения Собчак , Нино Нинидзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Ирина Звегинцева
Инженеры показали парашюты для космических туристов1
Оправдала дочь: мать Леди Гаги нашла виноватого1
Медведчук объяснил свои выступления на русском языке11
Армения анонсировала «военные сюрпризы» из России40
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
01:06
Дама без головы: страшная находка в московском сквере
Криминал Статьи
02:28
Инженеры показали парашюты для космических туристов
Наука и техника Технологии
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
04:51
Медведчук объяснил свои выступления на русском языке
В мире Украина
05:59
Шуфрич: народ Украины еще увидит, кого же он выбрал
В мире Украина
00:57
Туристический теплоход загорелся в Казани
Пожары Происшествия
04:40
Любовницу Петросяна обозвали «Запорожцем»
Шоу-бизнес Статьи
02:12
Еще один российский город окутало дымом
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение