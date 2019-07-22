«За Богомолова отомщу»: Собчак вновь вызвала Шнурова на баттл

Со временем «страсти» улеглись. Собчак все же рассталась с мужем Максим Виторганом и отправилась в отпуск. Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд» и отправился в последний гастрольный тур с группой «Ленинград». Однако на очередной конференции артист неожиданно вспомнил про баттл и заявил, что рифмы за Ксению писал Богомолов. Светская львица молчать не стала и в привычной стихотворной форме ответила на выпад Шнурова.

«Говорю тебе как поэт и баба: Твой высер, Серёжа, — довольно слабый. При всём моём к тебе уважении, Ты не выдержал поражения», — резко высказалась Собчак.

Она отметила, что давно забыла про их конфликт. При этом девушка уверена, что Сергей так и не смог смириться с поражением.

«Писал Богомолов? Что за байда! Клянусь лабутенами и отчизной, что Богомолов мне никогда стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!», — подчеркнула она.

Ксения попросила музыканта на нее не обижаться. Она напомнила ему, что каждый человек черпает энергию и его «розеткой» была бывшая жена Матильда.

«Она укрывала, сродни плащу, она от похмелья тебя спасала, за Богомолова отомщу: а может, и песни — она писала?», — съязвила звезда.

Собчак заявила, что Шнуров повел себя по-хамски и вновь вызвала его на баттл. Поклонники поддержали знаменитую блондинку. Правда есть и те, кто не понимает, почему взрослые люди теряют время на словесные перепалки.