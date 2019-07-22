«За Богомолова отомщу»: Собчак ответила Шнурову 

Ксения Собчак прокомментировала слова Сергея Шнурова о том, что в предыдущем поэтическом противостоянии в соцсетях за телеведущую стихи писал её новый избранник Константин Богомолов. Звезда написала в Instagram большой рифмованный ответ и снова вызвала певца на баттл.
Собчак уверена, что предыдущую стихотворное «состязание» выиграла она, мол, поэтому лидер группы «Ленинград» «вылил фейк-ньюз» о том, что стихи за неё пишет Богомолов.
«Писал Богомолов? Что за байда!
Клянусь лабутенами и отчизной,
Что Богомолов мне никогда
Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!» — отметила телеведущая (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
При этом журналистка не преминула вспомнить расставание Шнура с супругой Матильдой, которая, по её мнению, была его «розеткой».
«Она укрывала, сродни плащу,
Она от похмелья тебя спасала,
За Богомолова отомщу:
А может, и песни — она писала?» — предположила Собчак.
Резюмируя вышесказанное телеведущая заявила, что Шнуров, несмотря на то, что он с ней «пил», поступил «не по-пацански», поэтому позвала его на баттл.
Творчество журналистки всего за несколько часов после публикации просмотрели почти 690 тысяч пользователей.