«За Богомолова отомщу»: Собчак ответила Шнурову

Собчак уверена, что предыдущую стихотворное «состязание» выиграла она, мол, поэтому лидер группы «Ленинград» «вылил фейк-ньюз» о том, что стихи за неё пишет Богомолов.

«Писал Богомолов? Что за байда!

Клянусь лабутенами и отчизной,

Что Богомолов мне никогда

Стихов не слагал. Ну, ни разу в жизни!» — отметила телеведущая (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

При этом журналистка не преминула вспомнить расставание Шнура с супругой Матильдой, которая, по её мнению, была его «розеткой».

«Она укрывала, сродни плащу,

Она от похмелья тебя спасала,

За Богомолова отомщу:

А может, и песни — она писала?» — предположила Собчак.

Резюмируя вышесказанное телеведущая заявила, что Шнуров, несмотря на то, что он с ней «пил», поступил «не по-пацански», поэтому позвала его на баттл.

Творчество журналистки всего за несколько часов после публикации просмотрели почти 690 тысяч пользователей.