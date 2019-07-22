Племянник Пугачевой потребовал вернуть права на сына

Племянник Аллы Пугачевой Влад намерен вернуть родительские права, от которых ранее добровольно отказался. Об этом он сам рассказал «СтарХиту».

Влад Пугачев — сын младшего брата певицы Евгения. Отставной полковник умер в 2011 году. Тогда же у Влада и его жены Виктории родился сын, названный Евгением в честь деда. Влад и Виктория были зависимы от запрещенных веществ. Их семью содержала Пугачева.

В какой-то момент артистка оформила опеку над Евгением, отдала его в семью своего водителя, а племянника отправила на дорогостоящую реабилитацию в Израиль.

В июне 2019-го Влад женился на бухгалтере по имени Гузель, а сегодня заявил «СтарХиту», что намерен вернуть родительские права. Сначала он затруднился вспомнить, чтобы официально отказывался от них, однако потом все же припомнил.

«Я давал добро на определенный срок, который уже истек», — заявил он, сообщив о намерении восстановить свое право на отцовство.

Тем временем адвокат Пугачевой Марина Мурашева рассказала изданию, что Евгений Пугачев-младший был усыновлен еще в 2016 году на основании согласия родителей (нотариально заверенного), привязанности к тем, кто о нем заботился, и решения суда.