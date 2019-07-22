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Хилькевич с мужем отдохнули на Ибице 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
32-летняя актриса поняла, что уже «стара» для буйных вечеринок.
Недавно Анна Хилькевич вырвалась в отпуск вместе с мужем. Актрисе было совестно оставлять детей на бабушек и дедушек. Звезда «Универа» успокаивала себя тем, что с супругом нужно проводить время наедине для крепких отношений.
Семейная пара остановилась в знойной Испании. Оттуда Хилькевич попала на Ибицу. 32-летняя звезда осталась в восторге от острова, который известен своими танцевальными вечеринками. Актриса заметила, что из-за возраста она не испытывает такого удовольствие от дискотек, как раньше.
«Сказать, что Ибица меня впечатлила — не сказать ничего. Будь я лет на 10 помладше, то держите меня семеро. Такого масштаба вечеринки я видела только в кино», — написала Анна Хилькевич в Instagram.
Несмотря на веселье, актриса все же нашла недостатки на Ибице. В отеле подавали шампанское с черной икрой, которая на самом деле была селедочной. Пляж оказался недостаточно чистым. Все же мелочи не испортили настроение Хилькевич. Она позировала на шезлонге в слитном купальнике с ярким принтом. После Ибицы звезда планирует вернуться на «старческий отдых» в Испанию.
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Шоу-бизнес , Анна Хилькевич
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