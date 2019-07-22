Пугачева появилась на публике в мини-шортах 

Алла Пугачёва продемонстрировала смену стиля в одежде на закрытии музыкального фестиваля «Рандеву» в Юрмале, сообщает «Комсомольская правда». Примадонна предстала перед камерами журналистов в молодёжном наряде.
На видеозаписи, опубликованной на сайте издания, видно, как Пугачёва в сопровождении супруга Максима Галкина выходит из чёрного внедорожника около концертного зала «Дзинатри» и сразу попадает под прицелы фото и видеокамер. Пресса отметила, что 70-летняя артистка на финальном концерте фестиваля решила появиться в молодёжном наряде: Пугачёва надела короткие белые шорты, белое лёгкое пальто, и стильную бижутерию. Образ дополнили белые кеды от Dior, которые по словам автора статьи, стоят около 50 тысяч рублей.
Супруг примадонны Максим Галкин также решил не отступать от привычного ему в Юрмале уличного стиля. Юморист надел белые просторные брюки, чёрную футболку и белые кроссовки.
Ранее пользователи Сети раскритиковали звёздную пару за их внешний вид на фестивале в Юрмале. На странице издания Дни.ру в Instagram волну негатива вызвал гардероб артистки, в частности, подписчиков не устроил лифчик певицы, некрасиво, по их мнению, подчёркивающий её грудь. Пугачёвой также стоит сменить парикмахера, уверяют поклонники, поскольку причёска певицы соответствует фразе «я упала с сеновала, тормозила головой». Примадонне