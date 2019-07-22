Пугачева появилась на публике в мини-шортах

Алла Пугачёва продемонстрировала смену стиля в одежде на закрытии музыкального фестиваля «Рандеву» в Юрмале сообщает «Комсомольская правда». Примадонна предстала перед камерами журналистов в молодёжном наряде.

На видеозаписи, опубликованной на сайте издания, видно, как Пугачёва в сопровождении супруга Максима Галкина выходит из чёрного внедорожника около концертного зала «Дзинатри» и сразу попадает под прицелы фото и видеокамер. Пресса отметила, что 70-летняя артистка на финальном концерте фестиваля решила появиться в молодёжном наряде: Пугачёва надела короткие белые шорты, белое лёгкое пальто, и стильную бижутерию. Образ дополнили белые кеды от Dior, которые по словам автора статьи, стоят около 50 тысяч рублей.

Супруг примадонны Максим Галкин также решил не отступать от привычного ему в Юрмале уличного стиля. Юморист надел белые просторные брюки, чёрную футболку и белые кроссовки.