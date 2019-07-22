Шаляпин показал фото из ванной с Копенкиной

35-летний певец и 63-летняя бизнесвумен были женаты в 2013-2015 годах. Год назад Шаляпин начал встречаться с 40-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской — бывшей женой Народного артиста СССР Армена Джигарханян, которого вдвое младше.

Вчера вечером Шаляпин разместил в инстаграме селфи, на котором запечатлел себя с бывшей супругой в ванне. Оба улыбаются, обнажены по меньшей мере по пояс и покрыты пеной.

«Сегодня у моей дорогой Ларочки день варенья!» — сообщил певец в подписи к снимку.

Он назвал Копенкину примером жизнелюбия, похвалил за умение веселиться и хулиганить, отметил ее обаяние, светлую и неуемную энергетику. По словам артиста, цифры в паспорте — это глупость, а Копенкиной проигрывают все, даже его, Шаляпина, ровесницы.

«Пусть огонь в твоих глазах не гаснет еще 100 лет!» — пожелал он.

В комментариях Лариса Копенкина ответила на поздравление бывшего мужа благодарностью и взаимными комплиментами. Между тем другие пользователи соцсети задались вопросом об уместности публикации подобных фотографий.