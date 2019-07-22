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Шаляпин показал фото из ванной с Копенкиной 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Прохор Шаляпин искупался в ванне с бывшей женой Ларисой Копенкиной и разместил соответствующее фото в своем инстаграме.
35-летний певец и 63-летняя бизнесвумен были женаты в 2013-2015 годах. Год назад Шаляпин начал встречаться с 40-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской — бывшей женой Народного артиста СССР Армена Джигарханян, которого вдвое младше.
Вчера вечером Шаляпин разместил в инстаграме селфи, на котором запечатлел себя с бывшей супругой в ванне. Оба улыбаются, обнажены по меньшей мере по пояс и покрыты пеной.
«Сегодня у моей дорогой Ларочки день варенья!» — сообщил певец в подписи к снимку.
Он назвал Копенкину примером жизнелюбия, похвалил за умение веселиться и хулиганить, отметил ее обаяние, светлую и неуемную энергетику. По словам артиста, цифры в паспорте — это глупость, а Копенкиной проигрывают все, даже его, Шаляпина, ровесницы.
«Пусть огонь в твоих глазах не гаснет еще 100 лет!» — пожелал он.
В комментариях Лариса Копенкина ответила на поздравление бывшего мужа благодарностью и взаимными комплиментами. Между тем другие пользователи соцсети задались вопросом об уместности публикации подобных фотографий.
«Если бы мой парень выложил такое фото с бывшей, я бы очень обиделась. Виталина молчит, да?» — задалась вопросом одна из них.
Комментарии
Шоу-бизнес , Лариса Копенкина , Прохор Шаляпин
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