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Волочкова отреагировала на слухи о свадьбе 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Анастасия Волочкова в интервью Starhit прокомментировала слухи о том, что она выходит замуж. По её словам, сообщения в прессе о скорой свадьбе не имеют ничего общего с действительностью.
«Сплетни иногда бегут впереди меня. Уже столько небылиц и выдумок сочинили… Позитив и смех — лучшие лекарства в борьбе с клеветой», — заявила танцовщица.
Также балерина прокомментировала причину, почему в своё время рассталась с певцом Николаем Басковым. Волочкова подчеркнула, что «расстаться не значит разойтись». По её словам, в настоящее время они оба «самодостаточны» и «идут по дороге творчества».
При этом артистка отметила, что завоевать её сердце сможет только мужчина, для которого «внимание, преданность и любовь» не пустой звук, независимо от того, сколько он зарабатывает.
«Мужчина должен быть мужчиной. Я никогда не спрашиваю о размере зарплаты или дохода. Кто так думает, порождает еще один слух обо мне», — пояснила танцовщица.
Волочкова подчеркнула, что её сердце до сих пор свободно, а потенциальным ухажёрам лучше всего искать её в спортивном или репетиционном залах, где она проводит большую часть времени.
Комментарии5
Шоу-бизнес , Николай Басков , Анастасия Волочкова , StarHit
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