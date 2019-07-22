Волочкова отреагировала на слухи о свадьбе

Анастасия Волочкова в интервью Starhit прокомментировала слухи о том, что она выходит замуж. По её словам, сообщения в прессе о скорой свадьбе не имеют ничего общего с действительностью.

«Сплетни иногда бегут впереди меня. Уже столько небылиц и выдумок сочинили… Позитив и смех — лучшие лекарства в борьбе с клеветой», — заявила танцовщица.

Также балерина прокомментировала причину, почему в своё время рассталась с певцом Николаем Басковым . Волочкова подчеркнула, что «расстаться не значит разойтись». По её словам, в настоящее время они оба «самодостаточны» и «идут по дороге творчества».

При этом артистка отметила, что завоевать её сердце сможет только мужчина, для которого «внимание, преданность и любовь» не пустой звук, независимо от того, сколько он зарабатывает.

«Мужчина должен быть мужчиной. Я никогда не спрашиваю о размере зарплаты или дохода. Кто так думает, порождает еще один слух обо мне», — пояснила танцовщица.

Волочкова подчеркнула, что её сердце до сих пор свободно, а потенциальным ухажёрам лучше всего искать её в спортивном или репетиционном залах, где она проводит большую часть времени.