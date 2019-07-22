Рыбин назвал причину, почему никогда не разведется с Сенчуковой

Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин назвал причину, почему он никогда не сможет развестись со своей супругой известной исполнительницей Натальей Сенчуковой . По словам музыканта, они просто не смогут поделить честно заработанное имущество.

Отметим, что вместе пара уже на протяжении 29 лет. Как отметил Виктор Рыбин, рядом с женой он ощущает себя самым счастливым человеком в мире. Себя исполнитель считает очень семейным человеком. Это обстоятельство дисциплинирует его и накладывает отпечаток на все его поступки.

Также Виктор Рыбин добавил, что не стоит верить всем слухам, которые гуляют о нем в Сети. Там, к примеру, часто пишут, что он преподает боевые искусства. По словам музыканта, это все басни чистой воды. В юности он занимался самбо. В те годы это было очень модно. Каратэ же в те годы в СССР было запрещено.

Высказался Виктор Рыбин и о своем сыне Василии. По словам певца, ребёнок должен всегда прислушиваться к мнению отца.