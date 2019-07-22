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Ирина Безрукова сочинила послание Михаилу Задорнову 

News.ru 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Российская актриса Ирина Безрукова почтила память юмориста Михаила Задорнова в день его рождения. Она опубликовала совместный с кумиром миллионов снимок и небольшое послание.
Автор последнего интервью с юмористом отметила, что спектакль «Весна» по его рассказам до сих пор радует московских театралов. Послание Безрукова разместила на своей странице в Instagram 21 июля.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогой Михаил Николаевич.. @zadornovmn — незаменимые бывают! Мы дружили много лет. Мне очень не хватает общения с вами, которое всегда приносило радость. Наших разговоров у костра о истории Руси, о вечном, вашего неповторимого тонкого юмора.. Одним из первых спектаклей нашего театра @teatr_mgt стала «Весна», по вашим ранним рассказам. Спектакль идёт в театре и сейчас.. Мы очень скучаем..сегодня вам бы исполнилось 71.. Мы помним вас. (фото сделано перед премьерой документального фильма «Рюрик, потерянная быль» — он есть в свободном доступе, посмотрите, он того стоит!) #задорнов #иринабезрукова #рюрикпотеряннаябыль #таганка #премьера

Публикация от  Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official)

Дорогой Михаил Николаевич — незаменимые бывают! Мы дружили много лет. Мне очень не хватает общения с вами, которое всегда приносило радость. Наших разговоров у костра об истории Руси, о вечном, вашего неповторимого тонкого юмора.
Мы очень скучаем… Сегодня вам бы исполнилось 71… Мы помним вас, — добавила актриса.
Ранее News.ru сообщал, что первой супруге скончавшегося в 2017 году российского комика Михаила Задорнова удалось через суд отсудить у Первого канала 1,5 млн рублей за каждую из пяти трансляций концертов «Умом Россию не поднять» и «Кому на Руси жить», которые вёл её бывший муж. Таким образом, женщине причитается теперь 7,5 млн После смерти Задорнова от онкологического заболевания все права на оба выступления по наследству перешли Велте Задорновой.
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Шоу-бизнес , Ирина Безрукова , Михаил Задорнов
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