Милявская и Иванов на развод не подают

Еще совсем недавно поклонники эстрадной дивы выражали Лолите свое сочувствие и писали слова поддержки в связи с тем, что ее брак распался.

Сама звезда тогда писала в своем инстаграме:

«Честно, переживала неделю. А потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости! Пожалуй, всё. Статус свободен!»

Причиной расставания певица назвала то, что они с мужем «очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время».

Дмитрий Иванов , в свою очередь, тоже отписался в своем микроблоге о завершении совместной жизни.

Однако, похоже, милые бранятся — только тешатся.

«Мы с мужем просто разъехались, я сказала только об этом. Никто из нас на развод не подавал. Это нормальная пыль, которую надо стирать с отношений!» — рассказала Милявская журналистам «7дней.ru» на фестивале «Рандеву».