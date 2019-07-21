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Милявская и Иванов на развод не подают 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Еще совсем недавно поклонники эстрадной дивы выражали Лолите свое сочувствие и писали слова поддержки в связи с тем, что ее брак распался.
Сама звезда тогда писала в своем инстаграме:
«Честно, переживала неделю. А потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости! Пожалуй, всё. Статус свободен!»
Причиной расставания певица назвала то, что они с мужем «очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время».
Дмитрий Иванов, в свою очередь, тоже отписался в своем микроблоге о завершении совместной жизни.
Однако, похоже, милые бранятся — только тешатся.
«Мы с мужем просто разъехались, я сказала только об этом. Никто из нас на развод не подавал. Это нормальная пыль, которую надо стирать с отношений!» — рассказала Милявская журналистам «7дней.ru» на фестивале «Рандеву».
Ранее "Рамблер" писал о том, что мужчины, узнав о том, что звезда снова свободна, завалили ее непристойными предложениями..
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Шоу-бизнес , Дмитрий Иванов
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