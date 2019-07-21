Бабкину сочли похожей на певца Шуру 

Известная певица выставила в инстаграме свою фотографию с отдыха на Кипре.
Подписчики были неприятно удивлены изменением ее внешнего облика, пишет «Topnews.ru».
На фото — смеющаяся Бабкина сидит на террасе отеля в удобном будничном наряде. Сзади — эффектный фон прибрежной линии.
"Вот какая тут красота", — написала певица.
Но, конечно, красивый вид фолловеров не заинтересовал. Они сосредоточились на обсуждении самой артистки. Критике подверглись и фигура «казачки Нади», и лицо, а главное — многие решили, что она стала походить на известного эпатажного певца.
«Все на одно лицо!», «Это Бабкина или Шура?», «Так это же вроде ШурА:)))», — ехидничают критически настроенные подписчики.
«Действительно, первое впечатление глядя на это фото…Сидит огромный мужик…», «Такие фото лучше не выкладывать для широкого просмотра! Жуть!» — резвятся комментаторы.
Правда, подобный стеб вызвал возмущение у почитателей таланта певицы.
«Люблю Вас! Замечательная умница, всегда открытая, красивая, жизнерадостная. С удовольствием смотрю на Вас и слушаю Вас!» — поддержала певицу одна из поклонниц.