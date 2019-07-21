Бабкину сочли похожей на певца Шуру

Известная певица выставила в инстаграме свою фотографию с отдыха на Кипре

Подписчики были неприятно удивлены изменением ее внешнего облика, пишет «Topnews.ru».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 19 Июл 2019 в 12:47 PDT На фото — смеющаяся Бабкина сидит на террасе отеля в удобном будничном наряде. Сзади — эффектный фон прибрежной линии.

"Вот какая тут красота", — написала певица.

Но, конечно, красивый вид фолловеров не заинтересовал. Они сосредоточились на обсуждении самой артистки. Критике подверглись и фигура «казачки Нади», и лицо, а главное — многие решили, что она стала походить на известного эпатажного певца.

«Все на одно лицо!», «Это Бабкина или Шура?», «Так это же вроде ШурА:)))», — ехидничают критически настроенные подписчики.

«Действительно, первое впечатление глядя на это фото…Сидит огромный мужик…», «Такие фото лучше не выкладывать для широкого просмотра! Жуть!» — резвятся комментаторы.

Правда, подобный стеб вызвал возмущение у почитателей таланта певицы.