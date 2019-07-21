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Интарс Бусулис все заработанные деньги отдает жене 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
На музыкальном фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала" давний друг Вайкуле певец Интарс Бусулис — одна из самых заметных фигур. Он успевает и вести концерты, и петь со сцены, и выступать на вечеринках, и общаться с журналистами.
Свой секрет высокой работоспособности артист в тайне не держит. У него на редкость крепкая семья, и личную жизнь и работу Интарс старается четко разграничивать.
«Моя работа не мешает семейной жизни. И дома мы никогда о ней не говорим, у нас не принято включать телевизор, если я выступаю. Ни жена, ни дети обычно не приходят на мои выступления — я не считаю, что это нужно», — приводят слова латвийского исполнителя «Дни.ру».
Бусулис рассказал о том, что они с супругой разделили домашние обязанности, к примеру, по очереди водят детей в школу. Ну а быт, конечно, в основном на женщине.
«Все заработанные деньги я отдаю жене. Она распоряжается семейным бюджетом, она же покупает мне одежду, в которой я выхожу работать. У нас сложился идеальный формат отношений, так что я очень счастлив и на сцене, и вне», — утверждает певец.
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Шоу-бизнес , Интарс Бусулис , Юрмала
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