Интарс Бусулис все заработанные деньги отдает жене

На музыкальном фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала " давний друг Вайкуле певец Интарс Бусулис — одна из самых заметных фигур. Он успевает и вести концерты, и петь со сцены, и выступать на вечеринках, и общаться с журналистами.

Свой секрет высокой работоспособности артист в тайне не держит. У него на редкость крепкая семья, и личную жизнь и работу Интарс старается четко разграничивать.

«Моя работа не мешает семейной жизни. И дома мы никогда о ней не говорим, у нас не принято включать телевизор, если я выступаю. Ни жена, ни дети обычно не приходят на мои выступления — я не считаю, что это нужно», — приводят слова латвийского исполнителя «Дни.ру».

Бусулис рассказал о том, что они с супругой разделили домашние обязанности, к примеру, по очереди водят детей в школу. Ну а быт, конечно, в основном на женщине.