Мама Леди Гади оправдывает свою дочь

Виновной в разводе пары общественность считает эпатажную певицу Леди Гагу . В соцсети происходит прямо-таки ее травля, из-за чего инстаграм разлучницы превратился то ли в доску объявлений, то ли в мишень для метания ядовитых комментариев.

А вот мама певицы выступила на защиту своей дочери.

Вообще-то родители не дают комментариев по поводу ее поступков. Но, используя хитрые ходы социальной инженерии, журналисты смогли узнать мнение Синтии Джерманотты, матери Леди Гаги.

Она считает виновным в разрушении брака исключительно Брэдли Купера.