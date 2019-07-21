Мама Леди Гади оправдывает свою дочь 

Расставание российской модели из Еманжелинска Челябинской области Ирины Шейк и актера Брэдли Купера — до сих пор «горячая» тема.
Виновной в разводе пары общественность считает эпатажную певицу Леди Гагу. В соцсети происходит прямо-таки ее травля, из-за чего инстаграм разлучницы превратился то ли в доску объявлений, то ли в мишень для метания ядовитых комментариев.
А вот мама певицы выступила на защиту своей дочери.
Вообще-то родители не дают комментариев по поводу ее поступков. Но, используя хитрые ходы социальной инженерии, журналисты смогли узнать мнение Синтии Джерманотты, матери Леди Гаги.
Она считает виновным в разрушении брака исключительно Брэдли Купера.
«Во всем всегда виноваты мужчины», — цитирует ответ матери певицы «Комсомольская правда».