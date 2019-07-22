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Задорнов годами вел двойную жизнь 

Рамблер + ещё 3 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Михаил Задорнов скрывал от первой жены любовницу, ставшую второй супругой, до рождения внебрачной дочери. Об этом, как сообщают «Дни.ру», рассказала сама вдова юмориста.
Задорнов скончался осенью 2017 года на 70-м году жизни по причине рака мозга. Его первой женой была одноклассница Велта Калнберзинь — профессор МГУ, дочь первого секретаря ЦК Коммунистической партии Латвии Яна Калнберзиня.
Елену Бомбину, впоследствии ставшую его второй женой, сатирик встретил примерно в 1984-м. По словам самой Бомбиной, с Задорновым она познакомилась после одного из его концертов — она проникла за кулисы, вступила в беседу с юмористом и сообщила тому, что коллекционирует его рассказы.
Шоу-бизнес , Статьи , Елена Бомбина , Михаил Задорнов , МГУ
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