Михаил Задорнов скрывал от первой жены любовницу, ставшую второй супругой, до рождения внебрачной дочери. Об этом, как сообщают «Дни.ру», рассказала сама вдова юмориста.
Задорнов скончался осенью 2017 года на 70-м году жизни по причине рака мозга. Его первой женой была одноклассница Велта Калнберзинь — профессор МГУ, дочь первого секретаря ЦК Коммунистической партии Латвии Яна Калнберзиня.
Елену Бомбину, впоследствии ставшую его второй женой, сатирик встретил примерно в 1984-м. По словам самой Бомбиной, с Задорновым она познакомилась после одного из его концертов — она проникла за кулисы, вступила в беседу с юмористом и сообщила тому, что коллекционирует его рассказы.