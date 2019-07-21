Собчак оправдалась за работу в «Доме-2»

Совсем недавно Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграме пост, назвав Россию страной, где отсутствует институт репутации.

Заявление светской львицы вызвало бурную дискуссию. В частности, ей припомнили работу в «Доме-2», «Блондинке в шоколаде», а также различные скандалы, связанные с ее именем, — пишет газета «Взгляд».

«Странно от вас слышать подобные комментарии, когда у вас у самой репутация "не фонтан"», — выразила мнение многих одна из подписчиц.

Ксения не оставила упреки поклонников без ответа. В своем микроблоге она написала о том, как видит эту ситуацию, и какова она, как личность, есть на самом деле.

«…меня опять (вот не надоедает же людям) попрекали домом два в контексте журналистики и политики.

Друзья! Хочу признаться в важном. Прежде всего, я не ведущая развлекательных шоу. Не мать. Не политик. Не журналист.

Я хулиганка», — эпатирует она своих подписчиков (авторский стиль, орфография и пр. сохранены).

Живо и с чувством юмора звезда рассказала о своих пристрастиях, попросив поклонников перестать вспоминать о ее участии «Доме-2».

Ну и не обошлось без традиционного выпада в адрес другой известной блондинки.