Собчак оправдалась за работу в «Доме-2» 

Совсем недавно Ксения Собчак опубликовала в своем инстаграме пост, назвав Россию страной, где отсутствует институт репутации.
Заявление светской львицы вызвало бурную дискуссию. В частности, ей припомнили работу в «Доме-2», «Блондинке в шоколаде», а также различные скандалы, связанные с ее именем, — пишет газета «Взгляд».
«Странно от вас слышать подобные комментарии, когда у вас у самой репутация "не фонтан"», — выразила мнение многих одна из подписчиц.
Ксения не оставила упреки поклонников без ответа. В своем микроблоге она написала о том, как видит эту ситуацию, и какова она, как личность, есть на самом деле.
«…меня опять (вот не надоедает же людям) попрекали домом два в контексте журналистики и политики.
Друзья! Хочу признаться в важном. Прежде всего, я не ведущая развлекательных шоу. Не мать. Не политик. Не журналист.
Я хулиганка», — эпатирует она своих подписчиков (авторский стиль, орфография и пр. сохранены).
Живо и с чувством юмора звезда рассказала о своих пристрастиях, попросив поклонников перестать вспоминать о ее участии «Доме-2».
Ну и не обошлось без традиционного выпада в адрес другой известной блондинки.
Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в блондинке в шоколаде, а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после-у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим домом2», — резюмирует Собчак.