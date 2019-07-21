Успенская захотела сына от английского композитора 

Беби-бум среди звезд шоу-бизнеса не оставил равнодушной и 65-летнюю Любовь Успенскую, рассказал «Starhit».
Певица поделилась с журналистами мечтой о ребенке за кулисами фестиваля «Рандеву».
Она ранее писала в инстаграме, что ищет донора яйцеклетки для процедуры ЭКО. Тогда поклонники повели себя по-разному: одни радовались, что артистка приняла такое решение, другие напоминали певице о возрасте, третьи вообще сочли пост шуткой.
А внучка Марианны и Олега Стриженовых — Александра предложила себя в качестве суррогатной матери.
Но Успенская настаивает, что никаких шуток — все серьезно. Вот только нужно определиться с выбором клеток отца.
«Почему Алле Борисовне можно, Филиппу, Виторганам? Посмотрела на них, заразилась. Единственное, надо вот как-то найти момент. Плюс хочется, чтобы клетки были все-таки очень талантливые… Со стороны мужчин тоже хочу донора — пока мечтаю о Уэббере, английском композиторе. Мадонна мечтала заполучить его клетки, он отказал. Может, мне не откажет!» — цитирует слова звезды «Starhit».