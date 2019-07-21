Успенская захотела сына от английского композитора

Певица поделилась с журналистами мечтой о ребенке за кулисами фестиваля «Рандеву».

Она ранее писала в инстаграме, что ищет донора яйцеклетки для процедуры ЭКО. Тогда поклонники повели себя по-разному: одни радовались, что артистка приняла такое решение, другие напоминали певице о возрасте, третьи вообще сочли пост шуткой.

Но Успенская настаивает, что никаких шуток — все серьезно. Вот только нужно определиться с выбором клеток отца.