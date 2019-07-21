Михалкова и Бузова отказались участвовать в «доме престарелых» 

Популярность нового приложения, с помощь которого можно «состарить» свое лицо на фотографии, зашкаливает.
И звезд шоу-бизнеса, в частности, это увлечение не обошло стороной. Павел Воля, Нонна Гришаева, Юлия Ковальчук, Гарик Харламов, и другие знаменитости опубликовали в своих социальных сетях свои «состаренные» портреты.
Но есть звезды, которые подобный эксперимент резко осудили, пишет «Teleprogramma.pro».
К примеру, участница юмористического шоу «Уральские пельмени» 36-летняя Юлия Михалкова написала в своем инстаграме, что не понимает подобную моду и считает, что с такими фото инстаграм превращается в «дом престарелых».
«Что это за новая волна «состаривать» свои фото? Рвение увидеть себя через 40, 50, 60 лет? … мне почему-то не хочется смотреть на себя с глубокими морщинами!», — возмущается Юлия.
Ранее подобное мнение высказывала телеведущая Ольга Бузова.
Скачать — то приложение она скачала, видимо, поддавшись влиянию широкого общего интереса, но пользоваться им не собирается, рассказала «Teleprogramma.pro».
Певица считает, что приближать свою старость вовсе ни к чему.
«Я всегда говорю: нужно беречь смолоду не только честь, но и красоту со здоровьем. Остановитесь, ребят, пожалуйста. Мне неприятно на это смотреть. Извините, если обидела», — обратилась звезда к «коллегам по цеху» в инстаграме.