Михалкова и Бузова отказались участвовать в «доме престарелых»

Популярность нового приложения, с помощь которого можно «состарить» свое лицо на фотографии, зашкаливает.

Но есть звезды, которые подобный эксперимент резко осудили, пишет «Teleprogramma.pro».

«Что это за новая волна «состаривать» свои фото? Рвение увидеть себя через 40, 50, 60 лет? … мне почему-то не хочется смотреть на себя с глубокими морщинами!», — возмущается Юлия.

Ранее подобное мнение высказывала телеведущая Ольга Бузова

Скачать — то приложение она скачала, видимо, поддавшись влиянию широкого общего интереса, но пользоваться им не собирается, рассказала «Teleprogramma.pro».

Певица считает, что приближать свою старость вовсе ни к чему.