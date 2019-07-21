Гузеева выложила в сеть фривольное фото с Соколовым

Артистка возвратилась из отпуска, часть которого провела с будущей невесткой в Италии , а часть — в Германии , с мужем, сообщает «uznayvse.ru».

Отдых явно пошел звезде на пользу — об этом свидетельствуют ее фотографии, выложенные в социальной сети. Новая прическа, посвежевшее лицо, — Гузеева выглядит лет на 40-45.

Однако ее совместное фото со звездой «Маленькой Веры» Андреем Соколовым вызвало некоторое недоумение подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 21 Июл 2019 в 12:08 PDT Дело в несколько фривольном объятии, в которое заключил Ларису актер.

«Андрюша Соколов. Самый закрытый, самый загадочный актёр нашего времени. Настоящий мужчина и товарищ. Люблю и всегда счастлива встретиться и поработать», — написала в микроблоге актриса.

Фолловеры отметили положительные изменения образа Гузеевой.

«Для меня вы женщина-вамп. А здесь блондинка — мягкая и пушистая», «Прекрасное фото».

Но некоторые придирчиво заметили:

«Какие вы, актеры, странные. Посторонний мужчина кладет руку вам на грудь, а вы и рады».

Впрочем тех, кто порадовался за любимую актрису, все же больше.