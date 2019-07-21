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Гузеева выложила в сеть фривольное фото с Соколовым 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Артистка возвратилась из отпуска, часть которого провела с будущей невесткой в Италии, а часть — в Германии, с мужем, сообщает «uznayvse.ru».
Отдых явно пошел звезде на пользу — об этом свидетельствуют ее фотографии, выложенные в социальной сети. Новая прическа, посвежевшее лицо, — Гузеева выглядит лет на 40-45.
Однако ее совместное фото со звездой «Маленькой Веры» Андреем Соколовым вызвало некоторое недоумение подписчиков.
Дело в несколько фривольном объятии, в которое заключил Ларису актер.
«Андрюша Соколов. Самый закрытый, самый загадочный актёр нашего времени. Настоящий мужчина и товарищ. Люблю и всегда счастлива встретиться и поработать», — написала в микроблоге актриса.
Фолловеры отметили положительные изменения образа Гузеевой.
«Для меня вы женщина-вамп. А здесь блондинка — мягкая и пушистая», «Прекрасное фото».
Но некоторые придирчиво заметили:
«Какие вы, актеры, странные. Посторонний мужчина кладет руку вам на грудь, а вы и рады».
Впрочем тех, кто порадовался за любимую актрису, все же больше.
«Сколько у людей желчи, Лорочка! Красотка от людской зависти ещё красивей, молодчина»! — поддержала ее подписчица.
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Соколов , Германия , Италия
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