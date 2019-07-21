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Шейк опубликовала эротические фото 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ирина Шейк выставила на своей странице в инстаграме снимки с фотосессии, где она позирует вместе с Адрианой Лима, известной манекенщицей, — рассказало «ura.news».
На фотографиях девушки в белье, а также в кожаных нарядах и масках с шипами, считающимися атрибутами БДСМ, принимают различные эффектные позы, сидя в кабриолете.
Подпись под снимком: «Только мы».
Поклонники оценили красоту и харизматичность модели.
«Ирка — царица», «Неземная», «Ира, ты — великолепна!».
И не преминули язвительно пройтись по адресу разлучницы, разбившей семью Шейк: «А у Гаги ноги коротенькие, даже каблуки не спасают».
Сама же красавица-модель, как пишет Рамблер, уже не переживает по поводу расставания с бывшим мужем.
Шоу-бизнес , Ирина Шейк , Лима
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