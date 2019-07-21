Шейк опубликовала эротические фото

Ирина Шейк выставила на своей странице в инстаграме снимки с фотосессии, где она позирует вместе с Адрианой Лима , известной манекенщицей, — рассказало «ura.news».

На фотографиях девушки в белье, а также в кожаных нарядах и масках с шипами, считающимися атрибутами БДСМ, принимают различные эффектные позы, сидя в кабриолете.

Поклонники оценили красоту и харизматичность модели.

«Ирка — царица», «Неземная», «Ира, ты — великолепна!».

И не преминули язвительно пройтись по адресу разлучницы, разбившей семью Шейк: «А у Гаги ноги коротенькие, даже каблуки не спасают».