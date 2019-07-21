Дочь Алсу перепела Леди Гагу 

Дочь певицы Алсу, ставшая известной публике из-за истории на шоу "Голос. Дети", исполнила песню «Shallow», которую Леди Гага с Брэдли Купером записали для фильма "Звезда родилась", рассказали «7дней.ru».
Микелла Абрамова выставила в инстаграме видео, где она перепела хит разрушительницы союза Шейк и Купера.
«Испробовала мою новую укулеле. Звучит! Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного Леди Гага вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего», — написала девушка.
"Супер песня! Замечательное исполнение! ", Как перестать слушать? Мурашки по всему телу! Этот голос я узнаю из миллиона!", — поддержали начинающую исполнительницу подписчики.