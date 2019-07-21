Друг советует Алибасову выгнать пиарщиков

Загадочная и запутанная история с отравлением Алибасова до сих пор будоражит умы. Как утверждает продюсер, 4 июня он случайно перепутал бутылки и глотнул «Крота».

Сначала попавшему в реанимацию Бари Каримовичу очень сочувствовали, затем, после его появления на ток-шоу, возник естественный вопрос: «А был ли „Крот“?»

Кроме того, он давний друг Алибасова. И он уверен, что отравление было. Возможно, не столь серьезное, как было объявлено. А вот пиар-акция вокруг этой истории выстроена крайне непрофессионально.

«Я бы на месте Бари Каримовича выгнал бы пиарщиков… Вы знаете, я верю, что что-то произошло, но пиарщики этот момент подхватили и начали раскручивать, не продумав всех деталей, всех тонкостей», — приводит слова продюсера «Газета.ру».

Из-за множества мелких несостыковок пиар-акция превратилась в собственную противоположность.

«Потому что на сегодняшний день СМИ докопаются до мельчайших подробностей. До самых-самых глубин», — возмущается халтурной работой пиар-команды друг Алибасова.

Тем не менее, пусть и не тем путем, каким предполагалось изначально, цель была достигнута.

Алибасов, и так не обиженный вниманием публики, прогремел на всю страну в очередной раз.