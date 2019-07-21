Актера из «Лары Крофт» едва не зарезали во время выступления

За свою актерскую карьеру Саймон Ям сыграл более чем в 125 фильмах и 40 сериалах.

Известный китайский актер Саймон Ям оказался в одной из больниц Гонконга . Туда мужчину доставили прямо со сцены, где на него напал неизвестный с ножом.

Все произошло во время открытия магазина, на глазах у сотен очевидцев. Актер выступал на сцене с речью, а после этого начал приглашать на нее зрителей. Один молодой человек из числа приглашенных вынул их кармана нож и несколько раз ударил 64-летнего актера в живот. Завязалась драка, в ходе которой злоумышленник успел еще несколько раз воспользоваться клинком. Со сцены пострадавшего срочно доставили в клинику.

«Он получил ранения в область живота, а также порез на правой руке, но все время находился в сознании. Предварительное обследование показало, что его травмы не были критическими, но врачи все еще решают, проводить ли ему операцию», — заявил менеджер артиста Лестер Мо.

Сотрудникам службы безопасности, которые обеспечивали общественный порядок на мероприятии, удалось задержать нападавшего. Мотивы его поступка пока не известны, сообщает The Sun.

За свою актерскую карьеру Саймон Ям сыграл более чем в 125 фильмах и 40 сериалах. В 2003 году Ям исполнил роль злодея Чен Ло в голливудском фильме «Лара Крофт: расхитительница гробниц-2».