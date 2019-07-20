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Собчак вспомнила, как заработала первый миллион долларов 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
За корпоративы светская львица берет гонорары только в валюте.
Ксения Собчак стала одной из самых успешных и богатых звезд отечественного шоу-бизнеса. Расценки за рекламу в Instagram светская львица не скрывает: от 500 тысяч до миллиона рублей, в зависимости от категории товара. При этом Собчак уверяет, что все рекламируемые продукты старается попробовать на себе.
Долларовый миллионер Ксения Собчак мечтает о большем. Кадр из Youtube-шоу «Big Money»
В интервью Youtube-каналу «Big Money» Ксения Собчак честно призналась: «Я — долларовый миллионер». Также звезда вспомнила, когда заработала первый миллион. В то время светская львица одновременно участвовала в проектах на ТНТ и вела корпоративы.
«Я попала в жирные нулевые. Я вела по три-четыре корпоратива в неделю, это были гигантские деньги, несравнимые даже с телевизионной зарплатой. Это вывело меня на новый уровень», — рассказала Ксения Собчак.
Когда ведущая осознала, что на счету в банке появилась кругленькая сумма, та занялась инвестициями. Собчак скупала недвижимость, чтобы сдавать её в аренду. Звезда оказалась предусмотрительной — гонорары она до сих пор берет только в валюте.
«Когда-то я думала: миллион долларов, это же невероятные деньги. А потом, когда получила, то поняла, что как-то маловато», — призналась Ксения Собчак.
Сейчас ведущая мечтает заработать сто миллионов долларов. При этом Собчак не думает дойти до миллиарда — боится, что отберут. Сможет ли светская львица осуществить мечту, покажет время. Пока что Ксения Собчак живет припеваючи, строит дом для сына и берет 35-40 тысяч долларов за очередной корпоратив.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак
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